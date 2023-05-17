Полиция забрала спецпропуск у певца Виктора Павлика, который хвастался им в соцсетях
17.05.2023, 10:52
Фото: МВД
В Киеве полиция изъяла спецпропуск у певца Виктора Павлика, который до этого хвастался им в соцсетях, проезжая один из мостов столицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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В полиции рассказали, что во время мониторинга интернета стражи порядка обнаружили видео, на котором Павлик едет с женой в автомобиле по Южному мосту и демонстрирует спецпропуск на проезд в комендантский час.
Правоохранители пообщались с владельцем автомобиля и его женой и изъяли спецпропуск, сообщили в полиции.
Кроме того, полицейские напомнили Павлику и его жене о запрете фиксации и освещения объектов стратегического значения в период военного положения.
- С 22 июня Южный мост в Киеве закрыт для личного транспорта.
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