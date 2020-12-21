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Политзаключенный Шумков возвращается в Украину – Денисова

21.12.2020, 23:29
Политзаключенный Шумков возвращается в Украину – Денисова - Фото
Александр Шумков (фото предоставлено родственниками - uain.press)

Уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Украину возвращается политзаключенный Александр Шумков, которого оккупанты в России приговорили к четырем годам заключения за "участие в экстремистской деятельности".

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По словам Денисовой, Шумков вернется в Украину 24 декабря.

Также омбудсмен рассказала, что направила российской стороне запрос на посещение всех граждан Украины, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах.

Денисова отметила, что у 130 человек, которые незаконно преследуются по политическим мотивам агрессором, есть 186 несовершеннолетних детей до 18 лет: 174 – в Крыму и 12 – на подконтрольной украинскому правительству территории.

"Поддерживаю инициативу взять под опеку каждого пленника Кремля, а еще лучше – всю его семью... Я обращалась к президенту, первой леди, премьер-министру, министрам, председателям городов и облгосадминистраций с призывами помочь этим семьям", – заявила омбудсмен.

  • Шумков, который был охранником депутата Дмитрия Яроша, пропал 17 августа 2017 года в Херсоне при невыясненных обстоятельствах. Через месяц стало известно, что он находится в следственном изоляторе российского города Брянск и ему инкриминируют участие в "экстремистской организации".
  • 4 декабря 2018 года российский суд приговорил Шумкова к четырем годам общего режима. В своем последнем слове в суде украинец сказал, что не скрывает, что принимал участие в свержении режима Януковича и в антитеррористической операции против боевиков на Донбассе. 
  • Он несколько раз объявлял голодовку, в том числе в поддержку Олега Сенцова
Вадим Ребрина
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