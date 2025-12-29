Полк "Рейд" уничтожил пушку Д-74 россиян на фронте. Они остались только в КНДР

Россия не декларировала эти пушки в 80-х годах во время ДОВСЕ, а просто "заваляться" на складах они не могли, говорят военные

Пушка Д-74 (Иллюстративное фото: wikipedia)

413 полк Сил беспилотных систем "Рейд" сообщил, что уничтожил редкий образец артиллерии армии РФ – 122-мм пушку корпусной артиллерии Д-74. Ее могла передать Северная Корея. Военные "Рейда" в комментарии LIGA.net сообщили подробности.

Пушку обнаружили и уничтожили во время одной из операций, но направление военные не указали.

В комментарии LIGA.net в полку сообщили, что вообще это советская пушка 1950-х годов, которая фактически оставалась на вооружении только в КНДР.

Когда в 1980-х годах СССР, США и другие страны Запада договаривались в рамках Договора об ограничении обычных вооруженных сил в Европе (ДОВСЕ), каждая из сторон представляла перечень имеющихся у нее обычных вооружений. Россия задекларировала "многое", но именно пушек Д-74 в перечне не было.

"Отсюда следовало, что у россиян пушек калибра 122 мм типа Д-74 даже на 1991 год теоретически не должно было бы остаться. А если что-то и оставалось, то это могли быть лишь неучтенные запасы – в смысле, что где-то что-то стояло без документации и формально нигде не проходило", – отметили военные.

Но эти пушки, которых у России якобы не должно быть, "засветились" не просто в конце 2024 года, а конкретно в составе 238-й артиллерийской бригады Южного общевойскового округа РФ. До этого бригада использовала гаубицы "Мста-Б" калибра 152 мм.

Военные отметили, что переход с более мощной артсистемы на менее мощную имеет лишь одну логическую причину – когда бригада потеряла свои основные пушки, то не смогла получить адекватную замену.

"Чтобы вооружить хотя бы одну артиллерийскую бригаду конкретным типом пушек, нужно несколько десятков единиц. Маловероятно, что у россиян просто "завалялись" несколько десятков Д-74, которые можно было бы неожиданно ввести в строй. Именно поэтому логично вытекает вторая версия – что эти Д-74 были получены от северокорейской стороны", – подчеркнули в "Рейде".

Кроме этого враг "засветил" использование из этих пушек северокорейских копий советских 122-мм снарядов Ф-492, а не боеприпасов собственного производства.

Относительно того, что на видео пушка стояла на позиции только одна, военные также предоставили объяснения. По их словам, украинская и российская армии уже около года применяют артиллерию по новой логике. На позициях никто не размещает даже пару пушек – все позиции максимально разнесены между собой и глубоко углублены.

"Под каждую артсистему фактически может рыться чуть ли не отдельный бункер. Именно благодаря таким мерам обеспечения артиллерия до сих пор сохраняет свою роль на поле боя, несмотря на то что дроны объективно доминируют в воздухе. Поэтому, по большому счету, из-за стремления россиян максимально рассредоточивать и беречь свою артиллерию, процесс уничтожения любой артсистемы превращается в сложную цепь действий", – отметили в "Рейде".

Военные отметили, что все эти подробности – это и есть тот массив важных деталей, которые стоит проговаривать вокруг операции по уничтожению пушки Д-74. Этот инфоповод имеет "значительно более глубокий смысл", чем может показаться на первый взгляд.