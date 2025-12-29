Полк "Рейд" знищив гармату Д-74 росіян на фронті. Вони залишалися лише у КНДР

Росія не декларувала ці гармати у 80-х роках під час ДОВСЄ, а просто "завалятися" на складах вони не могли, кажуть військові

Гармата Д-74 (Ілюстративне фото: wikipedia)

413 полк Сил безпілотних систем "Рейд" повідомив, що знищив рідкісний зразок артилерії армії РФ – 122-мм гармату корпусної артилерії Д-74. Її могла передати Північна Корея. Військові "Рейду" в коментарі LIGA.net повідомили подробиці.

Гармату виявили та знищили під час однієї з операцій, але напрямок військові не вказали.

В коментарі LIGA.net в полку повідомили, що взагалі це радянська гармата 1950-х років, яка фактично залишалася на озброєнні лише у КНДР.

Коли в 1980-х роках СРСР, США та інші країни Заходу домовлялися в межах Договору про обмеження звичайних збройних сил у Європі (ДОВСЄ), кожна зі сторін подавала перелік наявних у неї звичайних озброєнь. Росія задекларувала "багато чого", але саме гармат Д-74 у переліку не було.

"Звідси випливало, що у росіян гармат калібру 122 мм типу Д-74 навіть на 1991 рік теоретично не мало б залишитися. А якщо щось і залишалося, то це могли бути лише необліковані запаси – у сенсі, що десь щось стояло без документації і формально ніде не проходило", – зазначили військові.

Але ці гармати, яких у Росії нібито не повинно бути, "засвітилися" не просто наприкінці 2024 року, а конкретно у складі 238 артилерійської бригади Південного загальновійськового округу РФ. До цього бригада використовувала гаубиці "Мста-Б" калібру 152 мм.

Військові зазначили, що перехід з потужнішої артсистеми на менш потужну має лише одну логічну причину – коли бригада втратила свої основні гармати, то не змогла отримати адекватну заміну.

"Щоб озброїти хоча б одну артилерійську бригаду конкретним типом гармат, потрібно кілька десятків одиниць. Малоймовірно, що у росіян просто "завалялися" кілька десятків Д-74, які можна було б несподівано ввести в стрій. Саме тому логічно випливає друга версія – що ці Д-74 були отримані від північнокорейської сторони", – наголосили в "Рейді".

Окрім цього ворог "засвітив" використання з цих гармат північнокорейських копій радянських 122-мм снарядів Ф-492, а не боєприпасів власного виробництва.

Щодо того, що на відео гармата стояла на позиції лише одна, військові також надали пояснення. За їхніми словами, українська та російська армії вже близько року застосовують артилерію за новою логікою. На позиціях ніхто не розміщує навіть пару гармат – усі позиції максимально рознесені між собою і максимально заглиблені.

"Під кожну артсистему фактично може ритися ледь не окремий бункер. Саме завдяки таким заходам забезпечення артилерія й досі зберігає свою роль на полі бою, попри те, що дрони об’єктивно домінують у повітрі. Тому, за великим рахунком, через прагнення росіян максимально розосереджувати й берегти свою артилерію, процес знищення будь-якої артсистеми перетворюється на складний ланцюжок дій", – зазначили в "Рейді".

Військові наголосили, що усі ці подробиці – це і є той масив важливих деталей, які варто проговорювати навколо операції зі знищення гармати Д-74. Цей інфопривід має "значно глибший зміст", ніж може здатися на перший погляд.