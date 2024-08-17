Полковник Левандовский: Территория Курской области не так ценна, чтобы меняться ею с РФ

Петр Левандовский заявил, что во время мирных переговоров ключевое значение может иметь последовательная поддержка Киева со стороны западных союзников

Указатель поблизости Суджи, Курская область (Фото: AP)

Занятая украинскими военными территория Курской области не будет иметь такой ценности, чтобы "торговаться" ею с россиянами. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал полковник запаса польской армии Петр Левандовский.

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"Оккупированная российская территория, если ее удастся удержать, не будет ценна, чтобы ею торговать с россиянами. Путин не будет выводить войска из Украины из-за оккупации куска России. Во время переговоров ключевое значение может иметь последовательная поддержка Киева со стороны западных союзников", – высказался он.

В то же время Левандовский считает, что операция ВСУ в Курской области, во-первых, в очередной раз разоблачила российское военное командование и диктатора Владимира Путина на лжи, что они контролируют ситуацию на фронте.

Во-вторых, еще раз обнаружилась слабость российских вооруженных сил и сил безопасности, которые, учитывая концентрацию сил ВСУ на востоке Украины, "не могут обеспечить безопасность приграничных районов".

Еще одной проблемой для россиян является необходимость привлечения к борьбе российских солдат срочной службы, хотя Путин обещал, что они не будут воевать с украинской армией, отметил Левандовский.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.

13 августа президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал украинскую операцию в Курской области и отметил, что ситуация "создает настоящую дилемму" для Путина.

Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль более 80 населенных пунктов.

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