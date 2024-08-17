Полковник Левандовський: Територія Курщини не така цінна, щоб мінятися нею з росіянами

Пьотр Левандовський заявив, що під час мирних переговорів ключове значення може мати послідовна підтримка Києва з боку західних союзників

Вказівник поблизу Суджі, Курська область (Фото: AP)

Зайнята українськими військовими територія Курської області не матиме такої цінності, щоб "торгуватися" нею з росіянами. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив полковник запасу польської армії Пьотр Левандовський.

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"Окупована російська територія, якщо її вдасться втримати, не матиме цінність, щоб нею торгувати з росіянами. Путін не буде виводити війська з України через окупацію шматка Росії. Під час переговорів ключове значення може мати послідовна підтримка Києва з боку західних союзників", – висловився він.

Водночас Левандовський вважає, що операція ЗСУ на Курщині, по-перше, вкотре викрила російське військове командування та диктатора Володимира Путіна на брехні, що вони контролюють ситуацію на фронті.

По-друге, ще раз виявилася слабкість російських Збройних сил і сил безпеки, які, враховуючи концентрацію сил ЗСУ на сході України, "не можуть забезпечити безпеку прикордонних районів".

Ще однією проблемою для росіян є необхідність залучення до боротьби російських солдатів строкової служби, хоча Путін обіцяв, що ті не будуть воювати з українською армією, зазначив Левандовський.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.

13 серпня президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував українську операцію у Курській області й зазначив, що ситуація "створює справжню дилему" для Путіна.

Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль понад 80 населених пунктів.

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