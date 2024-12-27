Полковник США в отставке назвал условия, при которых Путин может применить ядерное оружие

Такие действия РФ будут означать конец поддержки Китаем и нанесут ущерб Москве на Глобальном юге, считает Гамильтон

Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

Единственными условиями, при которых Кремль может применить ядерное оружие, – крах российской армии в Украине или угроза жизни российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал полковник армии США в отставке, профессор Военного колледжа армии США и один из руководителей евразийской программы Foreign Policy Research Institute с 30-летней карьерой в армии Роберт Гамильтон.

Гамильтон заявил, что видит немного причин, чтобы Россия использовала ядерное оружие в Украине.

"Существует лишь умеренная военная польза от ядерного удара, а цена такого шага для России будет чрезвычайно высока. Вероятно, это приведет к более непосредственному вступлению западных стран в войну, в частности, путем размещения войск на западе Украины", — считает он.

Такой шаг со стороны РФ также будет означать конец поддержки Китаем и нанесет ущерб Москве на Глобальном юге, добавил Гамильтон.

"Единственными условиями, при которых возможен ядерный удар, – крах российской армии в Украине или личная угроза жизни Путина. И даже тогда непонятно, выполнят ли российские военные приказ применить ядерное оружие", — констатировал американский полковник в отставке.