Полковник США в отставке назвал условия, при которых Путин может применить ядерное оружие
Единственными условиями, при которых Кремль может применить ядерное оружие, – крах российской армии в Украине или угроза жизни российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал полковник армии США в отставке, профессор Военного колледжа армии США и один из руководителей евразийской программы Foreign Policy Research Institute с 30-летней карьерой в армии Роберт Гамильтон.
Гамильтон заявил, что видит немного причин, чтобы Россия использовала ядерное оружие в Украине.
"Существует лишь умеренная военная польза от ядерного удара, а цена такого шага для России будет чрезвычайно высока. Вероятно, это приведет к более непосредственному вступлению западных стран в войну, в частности, путем размещения войск на западе Украины", — считает он.
Такой шаг со стороны РФ также будет означать конец поддержки Китаем и нанесет ущерб Москве на Глобальном юге, добавил Гамильтон.
"Единственными условиями, при которых возможен ядерный удар, – крах российской армии в Украине или личная угроза жизни Путина. И даже тогда непонятно, выполнят ли российские военные приказ применить ядерное оружие", — констатировал американский полковник в отставке.
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