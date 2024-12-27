Полковник США у відставці назвав дві умови, за яких Путін може застосувати ядерну зброю
Єдиними умовами, за яких Кремль може застосувати ядерну зброю, – крах російської армії в Україні або загроза для життя російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу армії США та один з керівників євразійської програми Foreign Policy Research Institute із 30-річною кар’єрою в армії Роберт Гамільтон.
Гамільтон заявив, що бачить небагато причин, щоб Росія використала ядерну зброю в Україні.
"Існує лише помірна військова користь від ядерного удару, а ціна такого кроку для Росії буде надзвичайно високою. Ймовірно, це спричинить до більш безпосереднього вступу західних країн у війну, зокрема шляхом розміщення військ на заході України", – вважає він.
Такий крок з боку РФ також означатиме кінець підтримки Китаєм та завдасть шкоди Москві на Глобальному півдні, додав Гамільтон.
"Єдиними умовами, за яких можливий ядерний удар, – крах російської армії в Україні або особиста загроза для життя Путіна. Й навіть тоді незрозуміло, чи російські військові виконають наказ застосувати ядерну зброю", – констатував американський полковник у відставці.
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