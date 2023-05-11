Полковник ВСУ: Эффективность украинской ПВО приближается к 90%, киевской – к 100%

Если в первые месяцы полномасштабного вторжения ПВО Украины перехватывала около 50% российских ракет, то сегодня эта цифра приближается к 90%. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на командира бригады противовоздушной обороны оперативного командования "Центр" полковника с позывным Гранит.

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По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), количество сбитых российских ракет в первые месяцы большой войны на самом деле могло быть намного ниже 50%.

Благодаря поступлению новых систем ПВО западного производства в октябре и ноябре, а также росту квалификации украинских военных, Украина сообщила о перехвате около 80% российских крылатых ракет по состоянию на декабрь 2022 года.

В настоящее время, по словам Гранита, эта цифра приближается к 90%. По его словам, с 28 апреля системы обороны вокруг Киева уничтожают 100% ракет. "Киев защищен", – сказал он.

За две волны последней атаки российские оккупанты выпустили по Украине 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ.

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