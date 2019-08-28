Половина украинцев смотрели сериал "Слугу народа" до выборов

Постер к сериалу Слуга народа

Сериал "Слуга народа", где главную роль сыграл президент Владимир Зеленский, еще до начала избирательной кампании смотрели 50,1% украинцев. Об этом свидетельствуют итоги совместного социсследования фонда Деминициативы и Киевского международного института социологии.

Больше всего этот сериал смотрели избиратели Владимира Зеленского - 64%, наименее - избиратели главы партии Оппозиционная платформа - За життя Юрия Бойко - 35%.

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Еще 85% респондентов заявили, что смотрели до начала избирательной кампании выступления "Квартала 95".

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