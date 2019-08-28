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Половина украинцев смотрели сериал "Слугу народа" до выборов

Половина украинцев смотрели сериал "Слугу народа" до выборов - Фото
Постер к сериалу Слуга народа
28.08.2019, 14:25

85% украинцев смотрели до выборов выступления "95-ого квартала"

Сериал "Слуга народа", где главную роль сыграл президент Владимир Зеленский, еще до начала избирательной кампании смотрели 50,1% украинцев. Об этом свидетельствуют итоги совместного социсследования фонда Деминициативы и Киевского международного института социологии.

Больше всего этот сериал смотрели избиратели Владимира Зеленского - 64%, наименее - избиратели главы партии Оппозиционная платформа - За життя Юрия Бойко - 35%. 

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Еще 85% респондентов заявили, что смотрели до начала избирательной кампании выступления "Квартала 95". 

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Слуга народа выборы опрос юрий бойко Оппозиционная платформа — За життя Владимр Зеленский
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