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Польша: Бунт Пригожина может усилить напряженность на границе, роль Лукашенко неясна

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2023, 12:46
Польша: Бунт Пригожина может усилить напряженность на границе, роль Лукашенко неясна - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото - EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что бунт в России террористической организации Группа Вагнера может вызвать дополнительную напряженность на польско-беларуской границе, а роль в произошедшем беларуского диктатора Александра Лукашенко пока недостаточно ясна. Об этом сообщает RMF 24.

Польский премьер отметил: произошедшее 24 июня в России привело к весьма двойственным выводам.

При этом он не считает, что Польше следует повышать боеготовность.

"Дополнительная напряженность может возникнуть на границе с Беларусью. Я поеду туда завтра, потому что роль президента Лукашенко во всем этом тоже не совсем ясна", – сказал Моравецкий.

  • 24 июня главарь ЧВК Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
  • К вечеру того же дня Пригожин при посредничестве Лукашенко договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.

Читайте также: Тема дня | Вагнер захватывает города России. Что нужно знать о военном перевороте Пригожина

Наталья Медведева
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