Польща: Бунт Пригожина може посилити напруженість на кордоні, роль Лукашенка незрозуміла

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що бунт у Росії терористичної організації Група Вагнера може викликати додаткову напруженість на польсько-білоруському кордоні, а роль у події білоруського диктатора Олександра Лукашенка поки що недостатньо зрозуміла. Про це повідомляє RMF 24.

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Польський прем'єр зазначив: те, що сталося 24 червня в Росії, призвело до дуже двоїстих висновків.

Водночас він не вважає, що Польщі слід підвищувати боєздатність.

"Додаткова напруженість може виникнути на кордоні з Білоруссю. Я поїду туди завтра, тому що роль президента Лукашенка у всьому цьому також не зовсім зрозуміла", – сказав Моравецький.

24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

До вечора того ж дня Пригожин за посередництва Лукашенка домовився з владою РФ та оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

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