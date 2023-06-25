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Польща: Бунт Пригожина може посилити напруженість на кордоні, роль Лукашенка незрозуміла

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25.06.2023, 12:46
Польща: Бунт Пригожина може посилити напруженість на кордоні, роль Лукашенка незрозуміла - Фото
Матеуш Моравецький (Фото - EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що бунт у Росії терористичної організації Група Вагнера може викликати додаткову напруженість на польсько-білоруському кордоні, а роль у події білоруського диктатора Олександра Лукашенка поки що недостатньо зрозуміла. Про це повідомляє RMF 24.

Польський прем'єр зазначив: те, що сталося 24 червня в Росії, призвело до дуже двоїстих висновків.

Водночас він не вважає, що Польщі слід підвищувати боєздатність.

"Додаткова напруженість може виникнути на кордоні з Білоруссю. Я поїду туди завтра, тому що роль президента Лукашенка у всьому цьому також не зовсім зрозуміла", – сказав Моравецький.

  • 24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
  • До вечора того ж дня Пригожин за посередництва Лукашенка домовився з владою РФ та оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

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Наталія Медведєва
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БІЛОРУСЬОлександр лукашенкоМатеуш МоравецькийПольщапвк вагнераЄвген Пригожин
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