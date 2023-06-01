Польша не сможет передать Украине многоцелевые истребители F-16, но примет участие в подготовке летчиков. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита Европейского политического сообщества, который проходил 1 июня в Молдове, передает Польске радио 24.

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По словам Моравецкого, никто не ждет, что Польша передаст Украине самолеты F-16, потому что их слишком мало на вооружении польской армии.

"Мы не будем передавать Украине самолеты F-16, но будем обучать летчиков", – сказал он.

Моравецкий сообщил, что участвовал в беседе нескольких премьер-министров с президентом Украины, посвященной обучению украинских летчиков эксплуатации F-16.

"Мы составили график этих тренировок", – сказал польский премьер.

21 мая 2023 года президент США Джо Байден официально объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.

26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.

В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

1 июня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об учениях, поставках и инфраструктуре для самолетов.

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