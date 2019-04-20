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20.04.2019, 22:31

Польша об Украине: Курс на ЕС будет независимо от исхода выборов

Польша об Украине: Курс на ЕС будет независимо от исхода выборов - Фото
Марцин Пшидач (фото - Twitter @PolandMFA)

В Польше не видят угрозы от выборов для проевропейского курса Украины, потому что он "гарантирован отношением украинского общества"

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Курс Украины на евроинтеграцию будет сохранен в любом случае, кто бы ни стал следующим президентом. Такое мнение в интервью агентству PAP высказал заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

Он отметил, что вообще не видит в выборах угрозы в этом смысле. 

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"Я считаю, что прозападный курс Украины гарантирован отношением украинского общества, выраженным много раз - и в рамках избирательных процессов, и во время акций протеста на Майдане. Мне кажется, что, кто бы ни стал руководить Украиной после предстоящих выборов, курс на евроатлантическую интеграцию будет сохранен", - сказал польский дипломат.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал указ "Вопрос европейской и евроатлантической интеграции" - о курсе Украины в Евросоюз и НАТО.

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Теги: польша, курс на ес
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