Польша об Украине: Курс на ЕС будет независимо от исхода выборов

Марцин Пшидач (фото - Twitter @PolandMFA)

Курс Украины на евроинтеграцию будет сохранен в любом случае, кто бы ни стал следующим президентом. Такое мнение в интервью агентству PAP высказал заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

Он отметил, что вообще не видит в выборах угрозы в этом смысле.

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"Я считаю, что прозападный курс Украины гарантирован отношением украинского общества, выраженным много раз - и в рамках избирательных процессов, и во время акций протеста на Майдане. Мне кажется, что, кто бы ни стал руководить Украиной после предстоящих выборов, курс на евроатлантическую интеграцию будет сохранен", - сказал польский дипломат.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал указ "Вопрос европейской и евроатлантической интеграции" - о курсе Украины в Евросоюз и НАТО.