Польша перестала поставлять оружие ВСУ. Вице-премьер страны: Пока так, в будущем посмотрим
21.09.2023, 11:36
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)
Вице-премьер Польши Яцек Сасин подтвердил слова главы правительства страны Матеуша Моравецкого о том, что Варшава перестала передавать оружие Украине. Об этом он сообщил в эфире местного радио, цитирует его Reuters.
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По его словам, в настоящее время Польша не поставляет оружие Украине.
"На данный момент все так, как сказал премьер-министр, в будущем мы увидим", — сказал Сасин.
Ранее Моравецкий сказал, что сейчас Польша не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием".
Однако при этом Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик.
"Наш хаб в Жешуве, по согласованию с американцами и НАТО, по-прежнему работает и будет работать впредь", — заверил премьер.
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