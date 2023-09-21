UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польша перестала поставлять оружие ВСУ. Вице-премьер страны: Пока так, в будущем посмотрим

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 11:36
Польша перестала поставлять оружие ВСУ. Вице-премьер страны: Пока так, в будущем посмотрим - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Вице-премьер Польши Яцек Сасин подтвердил слова главы правительства страны Матеуша Моравецкого о том, что Варшава перестала передавать оружие Украине. Об этом он сообщил в эфире местного радио, цитирует его Reuters.

По его словам, в настоящее время Польша не поставляет оружие Украине. 
"На данный момент все так, как сказал премьер-министр, в будущем мы увидим", — сказал Сасин.
Ранее Моравецкий сказал, что сейчас Польша не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием".

Однако при этом Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик. 

"Наш хаб в Жешуве, по согласованию с американцами и НАТО, по-прежнему работает и будет работать впредь", — заверил премьер.

Читайте также: МИД Польши вызвал посла Украины. Не понравилось выступление Зеленского в ООН

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Матеуш Моравецкийвойнапольшавоенная помощьЯцек Сасин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 