Польша перестала поставлять оружие ВСУ. Вице-премьер страны: Пока так, в будущем посмотрим

Вице-премьер Польши Яцек Сасин подтвердил слова главы правительства страны Матеуша Моравецкого о том, что Варшава перестала передавать оружие Украине. Об этом он сообщил в эфире местного радио, цитирует его Reuters.

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По его словам, в настоящее время Польша не поставляет оружие Украине.

"На данный момент все так, как сказал премьер-министр, в будущем мы увидим", — сказал Сасин.

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