Польща перестала постачати зброю ЗСУ. Віцепрем'єр країни: Поки що так, у майбутньому подивимось

Віцепрем'єр Польщі Яцек Сасін підтвердив слова глави уряду країни Матеуша Моравецького про те, що Варшава припинила передавати зброю Україні. Про це він повідомив в ефірі місцевого радіо, цитує його Reuters.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, наразі Польща не постачає зброю Україні.

"Наразі все так, як сказав прем'єр-міністр, у майбутньому ми побачимо", — сказав Сасін.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.