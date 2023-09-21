Польща перестала постачати зброю ЗСУ. Віцепрем'єр країни: Поки що так, у майбутньому подивимось
21.09.2023, 11:36
Матеуш Моравецький (Фото: EPA)
Віцепрем'єр Польщі Яцек Сасін підтвердив слова глави уряду країни Матеуша Моравецького про те, що Варшава припинила передавати зброю Україні. Про це він повідомив в ефірі місцевого радіо, цитує його Reuters.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, наразі Польща не постачає зброю Україні.
"Наразі все так, як сказав прем'єр-міністр, у майбутньому ми побачимо", — сказав Сасін.
Раніше Моравецький сказав, що зараз Польща не надає Україні жодної зброї власного виробництва, бо тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю".
Однак водночас Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, передавання озброєнь від інших союзників, як і раніше, відбувається і ніяк не порушено", підкреслив політик.
"Наш хаб у Жешуві, за погодженням з американцями та НАТО, як і раніше, працює і працюватиме надалі", — запевнив прем'єр.
- 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати тимчасові заходи, які з травня обмежували вільний обіг чотирьох українських аграрних товарів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника – на території Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.
- Польща, Словаччина та Угорщина не захотіли виконувати рішення Єврокомісії та продовжили ембарго в односторонньому порядку.
- 19 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив Польщу та Угорщину про намір ввести ембарго у відповідь.
- У той же день у Нью-Йорку зірвалася запланована зустріч між президентами України та Польщі.
Читайте також: МЗС Польщі викликало посла України. Не сподобався виступ Зеленського в ООН
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Дуда заявив, що зустріч із Зеленським скасувалась через графік. Порівняв Україну з "потопаючим" 20.09.2023Польща, Чехія та Словаччина: Багато років ми терпляче розмовляли з РФ. Це розмова зі стіною 24.04.2023Європейські прем'єри: Не можна дозволити Росії заморозити конфлікт, Україна має перемогти 24.04.2023
Останні новини
Коментарі