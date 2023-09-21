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Польща перестала постачати зброю ЗСУ. Віцепрем'єр країни: Поки що так, у майбутньому подивимось

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 11:36
Польща перестала постачати зброю ЗСУ. Віцепрем'єр країни: Поки що так, у майбутньому подивимось - Фото
Матеуш Моравецький (Фото: EPA)

Віцепрем'єр Польщі Яцек Сасін підтвердив слова глави уряду країни Матеуша Моравецького про те, що Варшава припинила передавати зброю Україні. Про це він повідомив в ефірі місцевого радіо, цитує його Reuters.

За його словами, наразі Польща не постачає зброю Україні.
"Наразі все так, як сказав прем'єр-міністр, у майбутньому ми побачимо", — сказав Сасін.
Раніше Моравецький сказав, що зараз Польща не надає Україні жодної зброї власного виробництва, бо тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю".

Однак водночас Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, передавання озброєнь від інших союзників, як і раніше, відбувається і ніяк не порушено", підкреслив політик.

"Наш хаб у Жешуві, за погодженням з американцями та НАТО, як і раніше, працює і працюватиме надалі", — запевнив прем'єр.

Читайте також: МЗС Польщі викликало посла України. Не сподобався виступ Зеленського в ООН

Дмитро Гриниченко
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війнаМатеуш МоравецькийПольщавійськова допомогаЯцек Сасін
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