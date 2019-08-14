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Польша поддерживает расширение нормандского формата

Польша поддерживает расширение нормандского формата - Фото
Яцек Чапутович на брифинге в Нью-Йорке (Фото: скриншот Ukrinform TV/Youtube)
14.08.2019, 07:25

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что нужно искать новые форматы для переговоров

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что расширение нормандского формата может стать "хорошим способом двигаться вперед". Об этом он заявил в комментарии корреспонденту Укринформа.

Речь идет о предложении президента Владимира Зеленского пригласить к участию в переговорах США и Великобританию. Чапутович заявил, что "нужно концентрироваться и искать решение, как остановить конфликт, возможно, искать другие институции, другие форматы".

Чапутович поддержал усилия Зеленского по стабилизации ситуации в Донбассе и признал, что "реакция на эти усилия пока не очень оптимистичная".

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Яцек Чапутович нормандский формат
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