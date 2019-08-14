Польша поддерживает расширение нормандского формата

Яцек Чапутович на брифинге в Нью-Йорке (Фото: скриншот Ukrinform TV/Youtube)

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что расширение нормандского формата может стать "хорошим способом двигаться вперед". Об этом он заявил в комментарии корреспонденту Укринформа.

Речь идет о предложении президента Владимира Зеленского пригласить к участию в переговорах США и Великобританию. Чапутович заявил, что "нужно концентрироваться и искать решение, как остановить конфликт, возможно, искать другие институции, другие форматы".

Чапутович поддержал усилия Зеленского по стабилизации ситуации в Донбассе и признал, что "реакция на эти усилия пока не очень оптимистичная".

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