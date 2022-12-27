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Польша подписала с Францией контракт на два разведывательных спутника

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 20:59
Польша подписала с Францией контракт на два разведывательных спутника - Фото
Мариуш Блащак и Себастьян Лекорню (Фото - EPA)

Франция передаст Польше по контракту два разведывательных спутника со станцией приема данных. Об этом сообщает PolskieRadio.pl.   

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27 декабря глава минобороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню о предоставлении Польше двух спутников наблюдения с приемной станцией. 

Согласно контракту, до выведения на орбиту этих спутников Польша сможет использовать изображения, полученные от французской орбитальной группировки. С выводом в космос польских сателлитов, возможности мониторинга увеличится как для Польши, так и для Франции.

Как заявил Блащак, эти спутники дополнят и усилят возможности сдерживания и раннего предупреждения для армии Польши.

Спутники будут использоваться также в гражданских отраслях – например, для предупреждения стихийных бедствий. 

Сообщается, что министры обороны Польши и Франции также обсудили поддержку Украины в ее противостоянии агрессии России. 

  • 18 августа 2022 года фонд Притулы приобрел для нужд ВСУ в бессрочное пользование мощности финского космического спутника компании ICEYE.
  • Также ICEYE более чем на год предоставит ВСУ доступ к базе данных спутниковых снимков всего своего созвездия спутников.
Сергій Бережний
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Мариуш Блащак спутник-разведчик спутник польша франция себастьян лекорно
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