Польша рассматривает покупку корейских танков K2

Польша рассматривает возможность приобретения корейских танков K2 с локализацией производства, сообщил во вторник министр обороны Мариуш Блащак.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ознакомился с предложением купить корейские танки К2. Сотрудничество предполагает высокий уровень полонизации, что даст толчок развитию польской военной промышленности", — написал он в Twitter.

Танк K2 Black Panther производит южнокорейская корпорация Hyundai Rotem, у которой Украина перед Евро-2012 приобрела десять скоростных электропоездов. При массе 55 тонн танк благодаря двигателю мощностью 1500 л.с. способен разгоняться до 75 км/ч.

Он оснащен 120-мм пушкой, которая способна производить до 15 выстрелов в минуту.