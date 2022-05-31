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Польша рассматривает покупку корейских танков K2

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 10:42
Польша рассматривает покупку корейских танков K2 - Фото
Фото: EPA

Польша рассматривает возможность приобретения корейских танков K2 с локализацией производства, сообщил во вторник министр обороны Мариуш Блащак.

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"Ознакомился с предложением купить корейские танки К2. Сотрудничество предполагает высокий уровень полонизации, что даст толчок развитию польской военной промышленности", — написал он в Twitter.

Танк K2 Black Panther производит южнокорейская корпорация Hyundai Rotem, у которой Украина перед Евро-2012 приобрела десять скоростных электропоездов. При массе 55 тонн танк благодаря двигателю мощностью 1500 л.с. способен разгоняться до 75 км/ч.

Он оснащен 120-мм пушкой, которая способна производить до 15 выстрелов в минуту.

После нападения России на Украину Польша поставила Украине более 200 танков Т-72. Она надеется компенсировать эти потери германскими танками Leopard.

Андрей Водяный
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Мариуш Блащак польша южная корея танки K2
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