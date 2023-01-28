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Польша собирает международную коалицию доноров танков для Украины

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 06:40
Польша собирает международную коалицию доноров танков для Украины - Фото
Мариуш Блащак (Фото: Twitter министра обороны Польши)

Польша выступила инициатором создания международной коалиции доноров для обеспечения Украины современной бронетехникой. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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"По моей инициативе мы провели переговоры среди стран с танками Leopard 2A4, чтобы совместно создать коалицию доноров современного бронетанкового вооружения для Украины", – написал Блащак.

Глава Минобороны Польши не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Читайте также: Польша приготовила 60 танков для Украины, из них половина – PT-91 Twardy

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Наталія Медведєва
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польша военная помощь танки Мариуш Блащак
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