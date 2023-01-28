Польша собирает международную коалицию доноров танков для Украины

Польша выступила инициатором создания международной коалиции доноров для обеспечения Украины современной бронетехникой. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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"По моей инициативе мы провели переговоры среди стран с танками Leopard 2A4, чтобы совместно создать коалицию доноров современного бронетанкового вооружения для Украины", – написал Блащак.

Глава Минобороны Польши не уточнил, о каких именно странах идет речь.

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Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.

Великобритания планирует поставить 14 танков Challenger 2 в Украину в конце марта.

Германия поставит роту танков Leopard 2А6 к концу марта, Польша – в течение нескольких недель.

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Наталія Медведєва

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