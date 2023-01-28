Польша собирает международную коалицию доноров танков для Украины
28.01.2023, 06:40
Мариуш Блащак (Фото: Twitter министра обороны Польши)
Польша выступила инициатором создания международной коалиции доноров для обеспечения Украины современной бронетехникой. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"По моей инициативе мы провели переговоры среди стран с танками Leopard 2A4, чтобы совместно создать коалицию доноров современного бронетанкового вооружения для Украины", – написал Блащак.
Глава Минобороны Польши не уточнил, о каких именно странах идет речь.
Читайте также: Польша приготовила 60 танков для Украины, из них половина – PT-91 Twardy
- Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.
- Великобритания планирует поставить 14 танков Challenger 2 в Украину в конце марта.
- Германия поставит роту танков Leopard 2А6 к концу марта, Польша – в течение нескольких недель.
Читайте также: Время танков. Коалиция передает Украине Leopard, Abrams и Challenger: что будет дальше
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии