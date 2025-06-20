Польша вывозит российский танкер "Хатанга" в Данию, где его "разрежут на куски" – фото

Танкер "Хатанга" (Фото: Urząd Morski w Gdyni)

Из Польши в Данию вывозят российский танкер "Хатанга", который несколько лет простоял в порту Гдыня. Его "порежут на куски", сообщает RMF.24, а депутат сейма Польши Аркадиуш Мархевка опубликовал видео избавления от корабля.

"Мы вывозим российский металлолом из Польши", – заявил он.

Российский танкер восемь лет "угрожал безопасности судоходства" в Польше. Его транспортируют в Данию, где, как выразился заместитель министра инфраструктуры, его "разрежут на куски". В Морском управлении в Гдыне сообщили, что судно уже имеет формальный статус отходов.

Из-за того, что судно не было пригодно для самостоятельного плавания, с марта 2025 года на борту проводились технические работы. Тогда же, как отмечается, судно дважды отрывалось от швартовов, подвергая опасности другие суда.

Морское управление в Гдыне заявило, что вывод судна "Хатанга" из порта Гдыня соответствует контексту завершающегося в июне председательства Польши в Совете Европейского Союза, девиз которого – "Безопасность, Европа!".

Фото: Urząd Morski w Gdyni

Справка. Танкер был построен в 1987 году в Швеции и был назван Nord Skagerrak Bauska, а в 2003 году перешел под российский флаг и стал "Хатанга". Судно использовалось для внутренних перевозок, в частности, для поставок дизтоплива для нужд морской ледостойкой стационарной платформы Приразломная.

В Гдыню "Хатанга" прибыл в октябре 2017 года и был задержан после неудачной проверки портовым контролем. Его оставили на верфи Nauta для ремонта. В 2020 году Мурманское морское пароходство, которому принадлежит судно, было признано банкротом.