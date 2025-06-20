Польща вивозить російський танкер "Хатанга" до Данії, де його "розріжуть на шматки" – фото
З Польщі до Данії вивозять російський танкер "Хатанга", який кілька років простояв у порту Гдиня. Його "поріжуть на шматки", повідомляє RMF.24, а депутат сейму Польщі Аркадіуш Мархівка опублікував відео позбавлення від корабля.
"Ми вивозимо російський брухт із Польщі", – заявив він.
Російський танкер вісім років "загрожував безпеці судноплавства" у Польщі. Його транспортують до Данії, де, як сказав заступник міністра інфраструктури, його "розріжуть на шматки". У Морському управлінні у Гдині повідомили, що судно вже має формальний статус відходів.
Через те, що судно не було придатним для самостійного плавання, з березня 2025 року на борту проводилися технічні роботи. Тоді ж, як зазначається, судно двічі відривалося від швартовів, наражаючи на небезпеку інші судна.
Морське управління в Гдині заявило, що виведення судна "Хатанга" з порту Гдиня відповідає контексту головування Польщі, що завершується в червні, в Раді Європейського Союзу, девіз якої – "Безпека, Європа!".
До Гдині "Хатанга" прибув у жовтні 2017 року і був затриманий після невдалої перевірки портовим контролем. Його залишили на корабельні Nauta для ремонту. У 2020 році Мурманське морське пароплавство, якому належить судно, було визнано банкрутом.
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