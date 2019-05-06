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06.05.2019, 14:09

Полторак сказал, были ли у него переговоры с Зеленским

Полторак сказал, были ли у него переговоры с Зеленским - Фото
Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр обороны отметил, что готов доложить новоизбранному президенту о состоянии ВСУ и реформах в обороне

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Министр обороны Степан Полторак заявил, что у него пока не было никаких переговоров с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом он заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Харьковскую область, сообщает телеканал Прямой.

"У меня не было никаких переговоров с новоизбранным президентом Украины. Я хотел бы сказать, что я - цивилизованный человек, я буду действовать в рамках действующего законодательства. Думаю, что в настоящее время, когда такая встреча состоится, я готов доложить о состоянии Вооруженных Сил Украины, о реформах, о задачах, о моем видении будущего Вооруженных сил Украины. Каждый должен действовать в рамках своих полномочий - новоизбранный президент в рамках своих полномочий, министр обороны - в рамках своих ", - отметил  Полторак.

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Министр обороны добавил, что будет выполнять свои функциональные обязанности, пока ему "доверяет президент, Верховная Рада и самое главное - народ Украины".

3 мая 2019 года Полторак сказал, что не хочет давать оценку личности олигарха Игоря Коломойского, который в недавнем интервью заявил, что гибридная война РФ против Украины на территории Донбасса - это "гражданская война", потому как тот в 2014 году помогал силам АТО.

Читайте также: Коломойский перешел в наступление. Ответит ли Зеленский?

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Теги: Владимир Зеленский, ВСУ, переговоры, степан полторак
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