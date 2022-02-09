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Полумесяц на Луне: Турция намерена через два года запустить собственную лунную миссию

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 10:47
Полумесяц на Луне: Турция намерена через два года запустить собственную лунную миссию - Фото
Фото - скриншот из видеопрезентации лунного проекта Турции

Турецкая программа освоения космоса предусматривает отправку аппарата к Луне в ближайшие два года. Об этом глава космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым сказал Anadolu

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По словам Йылдырыма, созданием космического аппарата для лунной миссии занимается Институт космических исследований при TUBITAK (Совет по научно-техническим исследованиям Турции) на основе гибридного реактивного двигателя разработки Delta V Space Technologies Inc. 

Йылдырым говорит, что в планах миссии может быть и размещение флага Турции на поверхности Луны. "Наш аппарат совершит жесткую или мягкую посадку на Луну. В момент посадки от аппарата может отделиться устройство, которое затем раскроется на поверхности в виде флага", – рассказал он. 

Сергей Бережной
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Турция Луна космос освоение космоса космическая программа Сердар Хусейн Йылдырым
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