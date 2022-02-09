Полумесяц на Луне: Турция намерена через два года запустить собственную лунную миссию

Турецкая программа освоения космоса предусматривает отправку аппарата к Луне в ближайшие два года. Об этом глава космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым сказал Anadolu.

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По словам Йылдырыма, созданием космического аппарата для лунной миссии занимается Институт космических исследований при TUBITAK (Совет по научно-техническим исследованиям Турции) на основе гибридного реактивного двигателя разработки Delta V Space Technologies Inc.

Йылдырым говорит, что в планах миссии может быть и размещение флага Турции на поверхности Луны. "Наш аппарат совершит жесткую или мягкую посадку на Луну. В момент посадки от аппарата может отделиться устройство, которое затем раскроется на поверхности в виде флага", – рассказал он.

В марте 2021 года сообщалось, что в Турции разработана ракета с гибридными двигателями, которые могут быть использованы для миссии к Луне.

Сергей Бережной

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