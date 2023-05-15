Пользователя TikTok будут судить за съемку перемещения ВСУ. Ему грозит 8 лет

В суд направлен обвинительный акт против блогера, незаконно распространявшего информацию о перемещении Сил обороны. Ему грозит восемь лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Следствие установило, что злоумышленник лично снял фото и видео движения колонны украинской военной техники с боеприпасами в Черкасской области, а затем разместил их на своей странице в TikTok с привязкой к геолокации.

В СБУ сообщили, что за считанные минуты видео подхватили российские пропагандистские паблики. Кроме того, на странице тиктокера контент просмотрели более полумиллиона пользователей.

Сотрудники СБУ установили местонахождение блогера. Свои действия он объяснил желанием "нарастить" аудиторию.

Ему сообщено о подозрении в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.

В суд направлен обвинительный акт. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

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