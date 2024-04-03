Помогли агенты под прикрытием. У Буданова раскрыли детали ударов дронами по территории РФ

Скибицкий заявил, что Украина имела целый список "кандидатов" в России для проведения диверсионных операций

Вадим Скибицкий (Фото: скриншот с видео)

Заместитель начальника украинской военной разведки Вадим Скибицкий заявил, что в ударах Сил обороны по территории России сыграли роль агенты под прикрытием, которых завербовали специальные службы. Об этом он сообщил в комментарии газете The Guardian.

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По его словам, некоторые агенты были россиянами с украинскими корнями, а другие — людьми без идеи, которых завербовали за деньги.

"Пул был настолько велик, что мы могли выбирать кандидатов для диверсионных операций", — сказал Скибицкий.

Он отметил, что одновременно российские спецслужбы адаптировали свои методы и усилились после периода застоя.

Разведчик заявил, что этому способствовал факт того, что после начала большой войны правительства западных стран выслали большое количество кадровых офицеров российской разведки, которые были за границей под видом дипломатов.

Утром 2 апреля беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны. Собеседник LIGA.net в Минобороны заявил, что за этими ударами стоит ГУР.

Позже собеседник в ГУР уточнил последствия атаки: производственные мощности предприятия получили серьезные повреждения.

В тот же день беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске. Собственные источники LIGA.net сообщили, что это совместная операция Службы безопасности Украины и ГУР.

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