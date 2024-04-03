Допомогли агенти під прикриттям. У Буданова розкрили деталі ударів дронами по території Росії

Скібіцький заявив, що Україна мала цілий список "кандидатів" у Росії для проведення диверсійних операцій

Вадим Скібіцький (Фото: скриншот із відео)

Заступник начальника української військової розвідки Вадим Скібіцький заявив, що в ударах Сил оборони по території Росії відіграли роль агенти під прикриттям, яких завербували спеціальні служби. Про це він повідомив у коментарі газеті The Guardian.

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За його словами, деякі агенти були росіянами з українським корінням, а інші — людьми без ідеї, яких завербували за гроші.

"Пул був такий великий, що ми могли обирати кандидатів для диверсійних операцій", – сказав Скібіцький.

Він зазначив, що одночасно російські спецслужби адаптували свої методи та посилилися після періоду застою.

Розвідник заявив, що цьому сприяв факт того, що після початку великої війни уряди західних країн вислали багато кадрових офіцерів російської розвідки, які були за кордоном під виглядом дипломатів.

Вранці 2 квітня безпілотники атакували російське підприємство в Єлабузі, що випускає дрони. Співрозмовник LIGA.net у Міноборони заявив, що за цими ударами стоїть ГУР.

Пізніше співрозмовник у ГУР уточнив наслідки атаки: виробничі потужності підприємства зазнали серйозних пошкоджень.

Того ж дня безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу у Нижньокамську. Власні джерела LIGA.net повідомили, що це спільна операція Служби безпеки України та ГУР.

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