UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Помощь Евросоюза Украине не должна ограничиваться, время для осторожности прошло – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 00:05
Помощь Евросоюза Украине не должна ограничиваться, время для осторожности прошло – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Хотя Евросоюз и стремится сохранить статус неучастника боевых действий, такая осторожность не должна становиться препятствием для оказания Украине всей возможной помощи. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"У нас всегда было желание избежать эскалации, и мы всегда, помогая Украине, были очень предусмотрительны в сохранении статуса неучастников войны... Но помощь Украине не должна быть этим ограничена", – сказал Боррель.

Он отметил, что нежелание решать вопрос с поставкой Украине тяжелых танков было во многом продиктовано именно этой осторожностью.

"Но когда вы видите, как разрушают страну и убивают мирных жителей без разбора, и что фронт стабилизировался, – что ж, вы должны снова задать себе этот вопрос", – сказал дипломат.

Он считает, что в сложившейся сейчас ситуации Европа "должна пойти на этот риск" и начать снабжать Украину всем оружием, в котором она нуждается.

  • 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр обороны Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину.
  • В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.
  • 22 января президент Эмманюэль Макрон сказал, что Франция не исключает передачу Украине своих тяжелых ударных танков Leclerc, но при определенных условиях.

Читайте также: Моравецкий: Если Германия не согласится передать Leopard 2, мы создадим меньшую коалицию

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Жозеп Боррель военная помощь евросоюз война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 