Помощь Евросоюза Украине не должна ограничиваться, время для осторожности прошло – Боррель
Хотя Евросоюз и стремится сохранить статус неучастника боевых действий, такая осторожность не должна становиться препятствием для оказания Украине всей возможной помощи. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario.
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"У нас всегда было желание избежать эскалации, и мы всегда, помогая Украине, были очень предусмотрительны в сохранении статуса неучастников войны... Но помощь Украине не должна быть этим ограничена", – сказал Боррель.
Он отметил, что нежелание решать вопрос с поставкой Украине тяжелых танков было во многом продиктовано именно этой осторожностью.
"Но когда вы видите, как разрушают страну и убивают мирных жителей без разбора, и что фронт стабилизировался, – что ж, вы должны снова задать себе этот вопрос", – сказал дипломат.
Он считает, что в сложившейся сейчас ситуации Европа "должна пойти на этот риск" и начать снабжать Украину всем оружием, в котором она нуждается.
- 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр обороны Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину.
- В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.
- 22 января президент Эмманюэль Макрон сказал, что Франция не исключает передачу Украине своих тяжелых ударных танков Leclerc, но при определенных условиях.
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