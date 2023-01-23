Помощь Евросоюза Украине не должна ограничиваться, время для осторожности прошло – Боррель

Хотя Евросоюз и стремится сохранить статус неучастника боевых действий, такая осторожность не должна становиться препятствием для оказания Украине всей возможной помощи. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario.

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"У нас всегда было желание избежать эскалации, и мы всегда, помогая Украине, были очень предусмотрительны в сохранении статуса неучастников войны... Но помощь Украине не должна быть этим ограничена", – сказал Боррель.

Он отметил, что нежелание решать вопрос с поставкой Украине тяжелых танков было во многом продиктовано именно этой осторожностью.



"Но когда вы видите, как разрушают страну и убивают мирных жителей без разбора, и что фронт стабилизировался, – что ж, вы должны снова задать себе этот вопрос", – сказал дипломат.

Он считает, что в сложившейся сейчас ситуации Европа "должна пойти на этот риск" и начать снабжать Украину всем оружием, в котором она нуждается.

20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр обороны Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину.

В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.

22 января президент Эмманюэль Макрон сказал, что Франция не исключает передачу Украине своих тяжелых ударных танков Leclerc, но при определенных условиях.

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Сергій Бережний

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