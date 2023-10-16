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Помощь Украине – топ-приоритет для Чехии и США на фоне эскалации в Газе – министры стран

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16.10.2023, 16:37
Помощь Украине – топ-приоритет для Чехии и США на фоне эскалации в Газе – министры стран - Фото
Ян Липавский (Скриншот из видео)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на конференции "Форум 2000" в Праге и министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с министрами финансов еврозоны заявили, что поддержка Украины остается "главным приоритетом" для США и Европы на фоне эскалации арабо-израильского конфликта.

Еллен подчеркнула, что администрация президента США Джо Байдена готова поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и будет добиваться одобрения в Конгрессе "мощной" и непрерывной помощи Киеву.

"Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам, в то время как она продемонстрировала способность добиться успеха на поле боя", – сказала глава американского Минфина. Ее цитирует Reuters.

Липавский в комментарии Радио Свобода заявил, что обострение арабо-израильского конфликта "не отвлечет мир от войны в Украине".

"Мы должны быть готовы вкладывать больше усилий в нашу оборону. И придерживаться наших принципов. Мы должны уделять внимание всем конфликтам и чему-либо, что угрожает нам. Поэтому Украина до сих пор на первом месте", – сказал глава МИД Чехии.

  • 11 октября 2023 года США объявили о новом пакете помощи ВСУ на $200 млн: в нем дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артснаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW и т.д.
  • 12 октября Минобороны Чехии заявило, что в ближайшие месяцы Украина начнет получать пакеты военной помощи, сформированные совместно с Данией. В них войдут танки, БМП и стрелковое вооружение.

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Милана Головань
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войначехиявоенная помощьДжанет ЙелленЯн Липавский
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