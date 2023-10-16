Допомога Україні – топпріоритет для Чехії та США на тлі ескалації у Газі – міністри країн

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на конференції "Форум 2000" у Празі та міністр фінансів США Джанет Єллен на зустрічі з міністрами фінансів єврозони заявили, що підтримка України залишається "головним пріоритетом" для США та Європи на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту.

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Єллен підкреслила, що адміністрація президента США Джо Байдена готова підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" і домагатиметься схвалення в Конгресі "потужної" та безперервної допомоги Києву.

"Ми не можемо дозволити Україні програти війну з економічних причин, тоді як вона продемонструвала здатність досягти успіху на полі бою", – сказала очільниця американського Мінфіну. Її цитує Reuters.

Ліпавський у коментарі Радіо Свобода заявив, що загострення арабо-ізраїльського конфлікту "не відверне увагу світу від війни в Україні".

"Ми маємо бути готовими вкладати більше зусиль у нашу оборону. І дотримуватися наших принципів. Ми маємо приділяти увагу всім конфліктам і будь-чому, що загрожує нам. Тож Україна є досі на першому місці", – сказав глава МЗС Чехії.

11 жовтня 2023 року США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на $200 млн: у ньому додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо.

12 жовтня Міноборони Чехії заявило, що найближчими місяцями Україна почне отримувати пакети військової допомоги, сформовані спільно з Данією. До них увійдуть танки, БМП і стрілецьке озброєння.

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