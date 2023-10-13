Politico: Українські льотчики розпочнуть навчання на F-16 у США вже наступного тижня

Українські льотчики розпочнуть навчання на винищувачах F-16 в американській Аризоні вже наступного тижня. Про це повідомило видання Politico із посиланням на чотирьох неназваних чиновників США.

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За словами співрозмовників, очікується, що льотчики Повітряних сил розпочнуть підготовку до польотів на F-16 на базі Національної гвардії в Тусконі, штат Аризона, наступного тижня.

Зазначається, що невелика група льотчиків прибула до США у вересні для проходження курсів англійської мови на базі Лекленд у Техасі, пройшли перший тест на знання англійської мови та прямують на авіабазу Нацгвардії Морріс в Аризоні.

Спочатку українські військові вивчать основи управління F-16 у класі на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках, що є типовим для будь-якої програми підготовки льотчиків.

Один із чиновників сказав, що процес може бути прискорений через гостру необхідність повернути їх на поле бою.

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