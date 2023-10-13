Politico: Українські льотчики розпочнуть навчання на F-16 у США вже наступного тижня
Українські льотчики розпочнуть навчання на винищувачах F-16 в американській Аризоні вже наступного тижня. Про це повідомило видання Politico із посиланням на чотирьох неназваних чиновників США.
Зазначається, що невелика група льотчиків прибула до США у вересні для проходження курсів англійської мови на базі Лекленд у Техасі, пройшли перший тест на знання англійської мови та прямують на авіабазу Нацгвардії Морріс в Аризоні.
Спочатку українські військові вивчать основи управління F-16 у класі на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках, що є типовим для будь-якої програми підготовки льотчиків.
Один із чиновників сказав, що процес може бути прискорений через гостру необхідність повернути їх на поле бою.
- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків.
- Україна має використовувати F-16 лише на своїй території – не на території Росії. Такими є умови Заходу. ЗСУ приймають ці умови.
- 24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16 (це може бути від 5 до 10 літаків).
- 11 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати візьмуть роль лідера коаліції, яка допоможе Україні розвивати свої Військово-повітряні сили, а українські льотчики зможуть використати винищувачі F-16 не раніше весни 2024 року.
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