Politico: Украинские летчики начнут обучение на F-16 в США уже на следующей неделе
Украинские летчики начнут обучение на истребителях F-16 в американской Аризоне уже на следующей неделе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на четырех неназванных чиновников США.
Отмечается, что небольшая группа летчиков прибыла в США в сентябре для прохождения курсов английского языка на базе Лэкленд в Техасе, прошли первый тест на знание английского языка и направляются на авиабазу Нацгвардии Моррис в Аризоне.
Сначала украинские военные изучат основы управления F-16 в классе на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах, что типично для любой программы подготовки летчиков.
Один из чиновников сказал, что процесс может быть ускорен в связи с острой необходимостью вернуть их на поле боя.
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов.
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не на территории России. Таковы условия Запада. ВСУ принимают эти условия.
- 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16 (это возможно от 5 до 10 самолетов).
- 11 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты примут роль лидера коалиции, которая поможет Украине развивать свои Военно-воздушные силы, а украинские летчики смогут использовать истребители F-16 не ранее весны 2024 года.
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