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Politico: Украинские летчики начнут обучение на F-16 в США уже на следующей неделе

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 23:56
Politico: Украинские летчики начнут обучение на F-16 в США уже на следующей неделе - Фото
Истребитель F-16 (Фото: EPA/TOMASZ WASZCZUK)

Украинские летчики начнут обучение на истребителях F-16 в американской Аризоне уже на следующей неделе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на четырех неназванных чиновников США.

По словам собеседников, ожидается, что летчики Воздушных сил начнут подготовку к полетам на F-16 на базе Национальной гвардии в Тусконе, штат Аризона, на следующей неделе.

Отмечается, что небольшая группа летчиков прибыла в США в сентябре для прохождения курсов английского языка на базе Лэкленд в Техасе, прошли первый тест на знание английского языка и направляются на авиабазу Нацгвардии Моррис в Аризоне.

Сначала украинские военные изучат основы управления F-16 в классе на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах, что типично для любой программы подготовки летчиков. 

Один из чиновников сказал, что процесс может быть ускорен в связи с острой необходимостью вернуть их на поле боя.

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Дмитрий Гриниченко
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СШАвойнаавиациявоенная помощьобучениеf-16
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