Politico: Украинские летчики начнут обучение на F-16 в США уже на следующей неделе

Украинские летчики начнут обучение на истребителях F-16 в американской Аризоне уже на следующей неделе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на четырех неназванных чиновников США.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам собеседников, ожидается, что летчики Воздушных сил начнут подготовку к полетам на F-16 на базе Национальной гвардии в Тусконе, штат Аризона, на следующей неделе.

Отмечается, что небольшая группа летчиков прибыла в США в сентябре для прохождения курсов английского языка на базе Лэкленд в Техасе, прошли первый тест на знание английского языка и направляются на авиабазу Нацгвардии Моррис в Аризоне.

Сначала украинские военные изучат основы управления F-16 в классе на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах, что типично для любой программы подготовки летчиков.

Один из чиновников сказал, что процесс может быть ускорен в связи с острой необходимостью вернуть их на поле боя.

Читайте также: Украинский летчик поделился впечатлениями от учений на F-16 в Нидерландах – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.