Помощь Украине: Лидеры ЕС договорились вернуться к вопросу в начале года – премьер Чехии

Евросоюз пока не смог обойти блокировку Венгрией помощи Украине, однако лидеры ЕС намерены решить эту проблему уже в январе, сказал Петр Фиала

Петр Фиала (Фото - EPA)

Евросоюз пока не смог обойти блокировку Венгрией финансовой помощи Украине, однако лидеры ЕС намерены решить эту проблему уже в январе. Об этом сказал премьер Чехии Петр Фиала, пишет novinky.cz.

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"Мы приняли несколько прорывных решений относительно расширения Евросоюза. Но нам не удалось договориться об изменении финансовых рамок. Но мы готовы продолжить поиск решения в январе", — сказал Фиала.

Лидеры ЕС не смогли договориться о пересмотре финансовых рамок Евросоюза на 2021-2027 годы, так как они включали помощь Украине в размере 50 млрд евро, против которой выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако обсуждалась в этой части не только помощь для Украины, но и расходы на миграционные программы и финансирование оборонной политики.

По словам Фиалы, у членов Евросоюза еще есть время для поиска решения.

"Мы договорились вернуться к этой теме где-то на рубеже января и февраля", – сказал он.

Фиала после окончания саммита заявил, что хотя путь Украины к членству в ЕС будет долгим, но это "исторический шаг, и мы четко говорим, что рассчитываем на свободную Украину, на ее европейское будущее, на Украину, которая мужественно сопротивляется российской агрессии".

15 декабря премьер-министр Венгрии ветировал выделение 50 млрд евро для поддержки Украины со стороны Европейского Союза. Он также заявил, что Будапешт не поддержит новый пакет помощи ЕС для Украины, пока блок не выплатит Венгрии все средства, которые заморозила Еврокомиссия.

15 декабря Министерство иностранных дел приветствовало решение о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы и открытии переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Также президент Франции Макрон заявил, что премьер-министра Венгрии можно убедить поддержать финансирование Украины на сумму в размере 50 млрд евро.

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