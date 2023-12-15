Допомога Україні: Лідери ЄС домовилися повернутися до питання на початку року – прем'єр Чехії

Євросоюз поки не зміг обійти блокування Угорщиною допомоги Україні, проте лідери ЄС мають намір вирішити цю проблему вже у січні, сказав Петр Фіала

Петр Фіала (Фото - EPA)

Євросоюз поки що не зміг обійти блокування Угорщиною фінансової допомоги Україні, проте лідери ЄС мають намір вирішити цю проблему вже у січні. Про це сказав прем'єр Чехії Петр Фіала, пише novinky.cz.

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"Ми ухвалили кілька проривних рішень щодо розширення Євросоюзу. Але нам не вдалося домовитися про зміну фінансових рамок. Але ми готові продовжити пошук рішення у січні", – сказав Фіала.

Лідери ЄС не змогли домовитися про перегляд фінансових рамок Євросоюзу на 2021-2027 роки, оскільки вони включали допомогу Україні у розмірі 50 млрд євро, проти якої виступив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Однак обговорювалась у цій частині не лише допомога для України, а й витрати на міграційні програми та фінансування оборонної політики.

За словами Фіали, члени Євросоюзу ще мають час для пошуку рішення.

"Ми домовилися повернутися до цієї теми десь на рубежі січня та лютого", – сказав він.

Фіала після закінчення саміту заявив, що хоча шлях України до членства в ЄС буде довгим, але це "історичний крок, і ми чітко говоримо, що розраховуємо на вільну Україну, на її європейське майбутнє, на Україну, яка мужньо чинить опір російській агресії".

15 грудня прем'єр-міністр Угорщини наклав вето на виділення 50 млрд євро для підтримки України з боку Європейського Союзу. Він також заявив, що Будапешт не підтримає новий пакет допомоги ЄС для України, поки блок не виплатить Угорщині всі кошти, які заморозила Єврокомісія.

15 грудня Міністерство закордонних справ привітало рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) у розмірі 50 млрд євро на 2024-2027 роки та відкриття переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Також президент Франції Макрон заявив, що прем'єр-міністра Угорщини можна переконати підтримати фінансування України на суму 50 млрд євро.

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