Помпео приедет в Киев 31 января, назван план поездки – BuzzFeed

Майкл Помпео (Фото: Andrea Hanks/flickr The White House)

Госсекретарь США Майкл Помпео посетил Украину 31 января. Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на три дипломатических источника, осведомленных о расписании Помпео.

Отмечается, что его визит будет включать в себя встречу с президентом Владимиром Зеленским.

По данным источников, Помпео также встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками и выразит свое почтение павшим военным и украинским революционерам, посетив памятники в Киеве.

Издание пишет, что ряд экспертов предполагает, что визит госсекретаря может пролить свет на его решение отозвать бывшего посла США в Украине Мари Йованович и медленную реакцию на возможную сдежку за ней со стороны союзников президента Трампа.

Предполагается, что Помпео проведет одну ночь в Киеве, прежде чем отправиться в Минск, сообщили три дипломатических источника.

Посольство США в Киеве отказалось комментировать планы поездок, которые не были официально объявлены. Государственный департамент не ответил на запросы о комментариях по электронной почте.

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