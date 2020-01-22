Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Помпео приедет в Киев 31 января, назван план поездки – BuzzFeed

Помпео приедет в Киев 31 января, назван план поездки – BuzzFeed - Фото
Майкл Помпео (Фото: Andrea Hanks/flickr The White House)
22.01.2020, 18:02

Ожидается, что госсекретарь встретится с Зеленским и высокопоставленными чиновниками

Госсекретарь США Майкл Помпео посетил Украину 31 января. Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на три дипломатических источника, осведомленных о расписании Помпео.

Отмечается, что его визит будет включать в себя встречу с президентом Владимиром Зеленским.

По данным источников, Помпео также встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками и выразит свое почтение павшим военным и украинским революционерам, посетив памятники в Киеве.

Издание пишет, что ряд экспертов предполагает, что визит госсекретаря может пролить свет на его решение отозвать бывшего посла США в Украине Мари Йованович и медленную реакцию на возможную сдежку за ней со стороны союзников президента Трампа.

Предполагается, что Помпео проведет одну ночь в Киеве, прежде чем отправиться в Минск, сообщили три дипломатических источника.

Посольство США в Киеве отказалось комментировать планы поездок, которые не были официально объявлены. Государственный департамент не ответил на запросы о комментариях по электронной почте.

Читайте также: Помпео: США проверят информацию о возможной слежке за Йованович

Напишите нам
Майкл Помпео визит
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 