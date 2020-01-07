Зеленский созвонился с Помпео: говорили о нормандской встрече

Владимир Зеленский (Фото: Charles Platiau/EPA)

Президент Владимир Зеленский рассказал по телефону госсекретарю США Майклу Помпео о том, как прошла парижская встреча с в нормандском формате и о договоренностях, которые там были достигнуты. Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

Зеленский "выразил особую благодарность" президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за финансовую и материальную помощи в обороне Украины.

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Помпео отметил освобождение части пленных/заложников и приветствовал заключение контракта на транзит газа в Европу. Помимо этого, обсуждалось обострение ситуации на Ближнем Востоке.