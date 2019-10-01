Помпео слушал телефонный разговор Зеленского с Трампом – WSJ

Майкл Помпео и Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Среди тех, кто слышал "в прямом эфире" скандальный телефонный разговор 25 июля американского лидера Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским, был и госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом со ссылкой на анонимного топ-чиновника в Госдепартаменте пишет The Wall Street Journal.

Ранее об участии Помпео в скандале, в центре которого оказались Трамп и Украина, не сообщалось.

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Помпео должен был отправиться в европейское рабочее турне вчера, 30 сентября. Улетел ли он за океан, неизвестно.

Несколькими днями ранее Помпео заявлял, что он против публикации стенограммы звонка Зеленский-Трамп, и что он посоветуется с Белым домом, стоит ли это делать: "Это приватные беседы между мировыми лидерами, и не часто их публикуют".

В начале сентября СМИ США написали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против Хантера Байдена, якобы связанного с коррупцией в компании из Украины. Б ыла опубликована стенограмма разговора лидеров.

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