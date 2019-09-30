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Импичмент Трампа: Луценко готов выступить перед Конгрессом США

Импичмент Трампа: Луценко готов выступить перед Конгрессом США - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.09.2019, 18:02

Бывший генпрокурор считает, что Украина стала жертвой "американского шторма"

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко готов давать показания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил сегодня в интервью BBC.

Отвечая на вопрос журналиста, готов ли он давать в США показания по делу об импичменте Трампа, Луценко сказал: "Почему бы и нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь".

Луценко добавил, что боится за Украину, поскольку она, по его мнению, стала жертвой "большого американского шторма", и он хотел бы защитить ее.

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