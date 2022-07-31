"Попрание ценностей". Фон дер Ляйен осудила расистское заявление Орбана
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что дискриминация по расовому признаку противоречит ценностям ЕС. Об этом глава ЕК сказала, отвечая на просьбу прокомментировать расистское высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает Politico.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Все государства-члены ЕС, включая Венгрию, подписались под общими глобальными ценностями, – заявила фон дер Ляйен. – Дискриминация по расовому признаку – попрание этих ценностей".
Она подчеркнула, что Евросоюз построен на равенстве, терпимости, справедливости и честной игре.
"Несмотря на то, что некоторые люди всегда будут позволять себе враждебную риторику, общество в целом намного сильнее", – сказала глава Еврокомиссии.
- 25 июля, Орбан сказал, что смешивание европейцев с неевропейцами создало "мир смешанных рас", и заявил, что венгры не хотят "становиться народом смешанной расы".
- 27 июля советница Орбана по вопросам социальной интеграции Жужа Хегедюс подала в отставку и назвала его высказывание "чисто нацистским".
- 28 июля Орбан пояснил, что говорил "не о расизме, а о культурных различиях".
- 29 июля в Европарламента назвали высказывание Орбана "непростительным" и "откровенно расистским" и призвали продлить блокировку передачи Венгрии средств из бюджета ЕС.
Комментарии