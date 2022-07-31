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"Попрание ценностей". Фон дер Ляйен осудила расистское заявление Орбана

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 02:35
Урсула фон дер Ляйен (Фото - Twitter/vonderleyen)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что дискриминация по расовому признаку противоречит ценностям ЕС. Об этом глава ЕК сказала, отвечая на просьбу прокомментировать расистское высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает Politico.

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"Все государства-члены ЕС, включая Венгрию, подписались под общими глобальными ценностями, – заявила фон дер Ляйен. – Дискриминация по расовому признаку – попрание этих ценностей". 

Она подчеркнула, что Евросоюз построен на равенстве, терпимости, справедливости и честной игре.

"Несмотря на то, что некоторые люди всегда будут позволять себе враждебную риторику, общество в целом намного сильнее", – сказала глава Еврокомиссии.

  • 25 июля, Орбан сказал, что смешивание европейцев с неевропейцами создало "мир смешанных рас", и заявил, что венгры не хотят "становиться народом смешанной расы".
  • 27 июля советница Орбана по вопросам социальной интеграции Жужа Хегедюс подала в отставку и назвала его высказывание "чисто нацистским".
  • 28 июля Орбан пояснил, что говорил "не о расизме, а о культурных различиях".
  • 29 июля в Европарламента назвали высказывание Орбана "непростительным" и "откровенно расистским" и призвали продлить блокировку передачи Венгрии средств из бюджета ЕС. 
Наталия Медведева
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Венгрия урсула фон дер ляйен виктор орбан расизм
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