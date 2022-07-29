Высказывание Орбана непростительное и откровенно расистское – руководство Европарламента

Лидеры основных групп Европарламента назвали высказывание венгерского премьера Виктора Орбана "непростительным" и "откровенно расистским" и призвали продлить блокировку передачи Венгрии средств из бюджета ЕС. Об этом сообщает Politico.

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Заявление сделано от имени парламентской конференции, в которую входят лидеры крупнейших политических групп Европейского парламента и его председателя Роберты Метсолы.

"Мы, лидеры политических групп Европейского парламента, решительно осуждаем недавнее откровенно расистское заявление премьер-министра Орбана о нежелании становиться "народом смешанной расы", – сказано в документе.

Далее в нем говорится, что "в нашем обществе нет места расизму, дискриминации и разжиганию ненависти".

Лидеры парламента утверждают, что высказывание Орбана серьезно противоречит основополагающим договорам ЕС о предотвращении расизма и дискриминации, и что "подобным неприемлемым заявлениям, которые явно противоречат нашим ценностям, закрепленным также в договорах ЕС, нет места в наших сообществах".

В связи с этим авторы заявления предлагают Еврокомиссии продлить блокировку на передачу Венгрии фондов Евросоюза, которая была введена ранее из опасений, что деньги будут недобросовестно использованы.

Выступая в Румынии перед местной венгерской общиной 25 июля, Орбан сказал, что смешивание европейцев с неевропейцами создало "мир смешанных рас", и заявил, что "мы (венгры. – Прим. ред.) готовы смешиваться (с европейцами. – Прим. ред.), но не хотим становиться народом смешанной расы".

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску назвал заявление Орбана "неприемлемыми". Советник Орбана по вопросам социальной интеграции Жужа Хегедюс подала в отставку и назвала его высказывание "чисто нацистским".

Сам Орбан пояснил, что говорил "не о расизме, а о культурных различиях".

Отношения между Венгрией и Украиной в последние месяцы осложнились, особенно с началом полномасштабного вторжения России.

Будапешт задерживал принятие санкций ЕС, в частности, решение о запрете импорта российской нефти к концу года.

23 июля Орбан утверждал, что санкции якобы "не пошатнули РФ", а Украина не победит; у Кулебы ему ответили.

Сергей Бережной

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