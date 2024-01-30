Популисты в Нидерландах предлагают отправить украинцев в Украину. Но на западную часть

Инициатор идеи считает, что там украинским беженцам тоже будет спокойно и безопасно

BoerBurgerBeweging (Фото: Сайт фракции)

Члены нидерландской правопопулистской партии ВОВ или BoerBurgerBeweging (Фермерско-гражданское движение) предложили отправлять украинских беженцев на западную часть Украины, поскольку там, по их мнению, "относительно спокойно". Об этом сообщает Duchnews.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

С соответствующей инициативой время дебатов в понедельник по поводу правительственного бюджета на решение проблем беженцев выступила депутат от BBB Мона Кейзер, пишут журналисты.

"Мы не можем принять всех. Запад Украины кажется мне относительно стабильным. Неужели украинцы не могут быть размещены там в безопасности?" – высказалась она.

В то же время представитель социал-демократической Партии труда Нидерландов Юлиан Бушофф заявил, что предложение Кейзер является "чем-то новым", и это вызывает беспокойство.

По его словам, непонятно, почему BBB рассматривает возможность исправления людей обратно в страну, в которой идет война.

Как пишет Duchnews, Кейзер также отметила, что хотела бы знать, какова будет позиция власти, если Киев попросит вернуть украинских мужчин, которые могут быть мобилизованы на военную службу.

По ее словам, может оказаться, что сотни тысяч военнообязанных скрылись за границу, и некоторые из них могут находиться в Нидерландах.

Во время новогоднего обращения Зеленский заявил: "Или ты работаешь, или воюешь. Потому что против нас – самая большая в мире террористическая организация. И очевидно, насколько больше мы должны делать, насколько активнее делать, насколько крепче должно быть наше единство и борьба".

Недавно он сказал, что к мужчинам, которые покинули Украину и никак не помогают ей, находясь за границей, есть вопросы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не сможет насильственно вернуть домой выехавших за границу мужчин.

Читайте также: Зеленский о мужчинах за границей: Должны быть здесь и платить налоги. Не обязательно в армию