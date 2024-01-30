Популісти в Нідерландах пропонують відправити українців в Україну. Але на західну частину

Ініціатор ідеї вважає, що там українським біженцям також буде спокійно та безпечно

BoerBurgerBeweging (Фото: Сайт фракції)

Члени нідерландської правопопулістської партії ВВВ або BoerBurgerBeweging (Фермерсько-громадянський рух) запропонували відправляти українських біженців на західну частину України, оскільки там, на їхню думку, "відносно спокійно". Про це повідомляє Duchnews.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

З відповідною ініціативою під час дебатів у понеділок щодо урядового бюджету на розв'язання проблем біженців виступила депутатка від BBB Мона Кейзер, пишуть журналісти.

"Ми не можемо прийняти всіх. Захід України здається мені відносно стабільним. Невже українці не можуть бути розміщені там у безпеці?", – висловилася вона.

Водночас представник соціал-демократичної Партії труда Нідерландів Юліан Бушофф заявив, що пропозиція Кейзер є "чимось новим", і це викликає занепокоєння.

За його словами, незрозуміло, чому BBB розглядає можливість відправлення людей назад до країни, в якій триває війна.

Як пише Duchnews, Кейзер також зазначила, що хотіла б знати, якою буде позиція влади, якщо Київ попросить повернути українських чоловіків, які можуть бути мобілізовані на військову службу.

За її словами, може виявитися, що сотні тисяч військовозобов'язаних втекли за кордон, і деякі з них можуть перебувати в Нідерландах.

Під час новорічного звернення Зеленський заявив: "Або ти працюєш, або воюєш. Тому що проти нас – найбільша у світі терористична організація. І очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішою має бути наша єдність та боротьба".

Нещодавно він сказав, що до чоловіків, які залишили Україну та ніяк не допомагають їй, перебуваючи за кордоном, є питання.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не зможе насильно повернути додому чоловіків, які виїхали за кордон.

Читайте також: Зеленський про чоловіків за кордоном: Мають бути тут і сплачувати податки. Не обов'язково в армію