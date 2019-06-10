Порошенко: Блокады нет, это санкции против российской оккупации

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Блокады оккупированных Россией территорий Донбасса не существует. Об этом пятый президент, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко заявил в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

"Блокады нет, есть мое ответственное решение", - сказал Порошенко.

Это решение было ответом на введение рублевой зоны на оккупированной территории, на конфискацию в пользу России украинских государственных и частных предприятий, пояснил Порошенко.

Лидер Европейской солидарности подчеркнул, что покупка товаров, произведенных на краденых предприятиях, налоги которых идут на финансирование терроризма, это легитимизация оккупации.

"Это принципиально. Если мы призвали весь мир - не покупайте краденого, введите санкции, и при этом сами будем продолжать их покупать, то это приведет к легитимизации оккупации Донбасса. Последствия разрушительные," - заявил Порошенко.

7 июня генпрокурор Юрий Луценко открыл три уголовных дела после заявления Кучмы о том, что украинским военным следует "не стрелять в ответ" и снять "экономическую блокаду" с оккупированных районов Донбасса.

Позже Кучма объяснил, что его предложение не стрелять в ответ касается случаев, когда боевики ведут обстрел украинских позиций из населенных пунктов.