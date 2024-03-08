Порошенко и Притулу назвали лидерами украинской оппозиции. У Залужного только 3% — опрос

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Пятого президента Петра Порошенко и волонтера Сергея Притулу считают лидерами украинской оппозиции. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

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Во время опроса респондентам задавали вопрос, кого из публичных деятелей они считают лидером оппозиции — были зачитаны шесть фамилий, из которых просили выбрать кого-то одного (люди могли назвать свой вариант).

КМИС отмечает, что вопрос не является идентичным электоральному рейтингу или уровню доверия, так как украинцы могут считать кого-то лидером оппозиции, но не голосовать за этого политика.

Согласно опросу, 26% человек считают лидером оппозиции Порошенко, еще 17% назвали Притулу.

Далее идут народные депутаты Дмитрий Разумков с 7% и Юлия Тимошенко с 5%, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович с 2%, а также лидер запрещенной партии ОПЗЖ Юрий Бойко с 2%.

Еще 3% назвали лидером оппозиции бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, однако его имени не было среди вариантов, которые зачитывали социологи.

СПРАВКА Опрос проводился с 17 по 28 февраля методом телефонных интервью со случайной генерацией номеров и дальнейшим статистическим учетом. Были опрошены 2008 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. В мирное время статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% — для показателей, близких к 25%; 1,5% — для показателей, близких к 10%; 1,1% — для показателей, близких к 5%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи утверждают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют "достаточно надежно" анализировать общественные настроения. Опрос проводился с 17 по 28 февраля методом телефонных интервью со случайной генерацией номеров и дальнейшим статистическим учетом. Были опрошены 2008 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. В мирное время статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% — для показателей, близких к 25%; 1,5% — для показателей, близких к 10%; 1,1% — для показателей, близких к 5%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи утверждают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют "достаточно надежно" анализировать общественные настроения.

22 января 2024 года КМИС опубликовал исследование об "объединении украинской нации". Что украинцы действительно объединены, считают 69% опрошенных. 25% заявили, что, по их мнению, в украинском обществе происходит раскол.

21 февраля КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому почти 90% украинцев верят в победу Украины в войне. Лишь 4% респондентов более вероятно или безусловно убеждены, что победит Россия.

5 марта стало известно, что выросло количество украинцев, считающих, что попытки государства активнее контролировать информацию в соцсетях, в частности в Telegram-каналах, ограничивают права и свободы граждан.

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