Порошенко и Притулу назвали лидерами украинской оппозиции. У Залужного только 3% — опрос
Пятого президента Петра Порошенко и волонтера Сергея Притулу считают лидерами украинской оппозиции. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
Во время опроса респондентам задавали вопрос, кого из публичных деятелей они считают лидером оппозиции — были зачитаны шесть фамилий, из которых просили выбрать кого-то одного (люди могли назвать свой вариант).
КМИС отмечает, что вопрос не является идентичным электоральному рейтингу или уровню доверия, так как украинцы могут считать кого-то лидером оппозиции, но не голосовать за этого политика.
Согласно опросу, 26% человек считают лидером оппозиции Порошенко, еще 17% назвали Притулу.
Далее идут народные депутаты Дмитрий Разумков с 7% и Юлия Тимошенко с 5%, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович с 2%, а также лидер запрещенной партии ОПЗЖ Юрий Бойко с 2%.
Еще 3% назвали лидером оппозиции бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, однако его имени не было среди вариантов, которые зачитывали социологи.
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