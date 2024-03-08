Порошенка та Притулу назвали лідерами української опозиції. У Залужного лише 3% — опитування
П'ятого президента Петра Порошенка та волонтера Сергія Притулу вважають лідерами української опозиції. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Під час опитування респондентам ставили питання, кого з публічних діячів вони вважають лідером опозиції — було зачитано шість прізвищ, з яких просили обрати когось одного (люди могли назвати свій варіант).
КМІС наголошує, що питання не є ідентичним електоральному рейтингу чи рівню довіри, оскільки українці можуть вважати когось лідером опозиції, але не голосувати за цього політика.
Згідно з опитуванням, 26% людей вважають лідером опозиції Порошенка, ще 17% назвали Притулу.
Далі йдуть народні депутати Дмитро Разумков із 7% та Юлія Тимошенко з 5%, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович із 2%, а також лідер забороненої партії ОПЗЖ Юрій Бойко із 2%.
Ще 3% назвали лідером опозиції колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, проте його імені не було серед варіантів, які зачитували соціологи.
- 22 січня 2024 року КМІС опублікував дослідження про "об'єднання української нації". Що українці справді об'єднані, вважають 69% опитаних. 25% заявили, що на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.
- 21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, згідно з яким майже 90% українців вірять у перемогу України у війні. Лише 4% респондентів більш імовірно чи безперечно переконані, що переможе Росія.
- 5 березня стало відомо, що зросла кількість українців, які вважають, що спроби держави активніше контролювати інформацію в соцмережах, зокрема в Telegram-каналах, обмежують права і свободи громадян.
Читайте також: Серед українців, які вірять у перемогу, 40% впевнені: це відбудеться через один-два роки – опитування