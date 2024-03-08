Порошенка та Притулу назвали лідерами української опозиції. У Залужного лише 3% — опитування

Петро Порошенко (Фото: прес-служба Євросолідарності)

П'ятого президента Петра Порошенка та волонтера Сергія Притулу вважають лідерами української опозиції. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Під час опитування респондентам ставили питання, кого з публічних діячів вони вважають лідером опозиції — було зачитано шість прізвищ, з яких просили обрати когось одного (люди могли назвати свій варіант).

КМІС наголошує, що питання не є ідентичним електоральному рейтингу чи рівню довіри, оскільки українці можуть вважати когось лідером опозиції, але не голосувати за цього політика.

Згідно з опитуванням, 26% людей вважають лідером опозиції Порошенка, ще 17% назвали Притулу.

Далі йдуть народні депутати Дмитро Разумков із 7% та Юлія Тимошенко з 5%, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович із 2%, а також лідер забороненої партії ОПЗЖ Юрій Бойко із 2%.

Ще 3% назвали лідером опозиції колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, проте його імені не було серед варіантів, які зачитували соціологи.

ДОВІДКА Опитування проводилося з 17 по 28 лютого методом телефонних інтерв'ю з випадковою генерацією номерів та подальшим статистичним обліком. Було опитано 2008 респондентів віком від 18 років та старших у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму. У мирний час статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% показників, близьких до 50%; 2,1% – для показників, близьких до 25%; 1,5% – для показників, близьких до 10%; 1,1% – для показників, близьких до 5%. В умовах війни до зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи стверджують, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють "досить надійно" аналізувати суспільні настрої. Опитування проводилося з 17 по 28 лютого методом телефонних інтерв'ю з випадковою генерацією номерів та подальшим статистичним обліком. Було опитано 2008 респондентів віком від 18 років та старших у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму. У мирний час статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% показників, близьких до 50%; 2,1% – для показників, близьких до 25%; 1,5% – для показників, близьких до 10%; 1,1% – для показників, близьких до 5%. В умовах війни до зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи стверджують, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють "досить надійно" аналізувати суспільні настрої.

22 січня 2024 року КМІС опублікував дослідження про "об'єднання української нації". Що українці справді об'єднані, вважають 69% опитаних. 25% заявили, що на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.

21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, згідно з яким майже 90% українців вірять у перемогу України у війні. Лише 4% респондентів більш імовірно чи безперечно переконані, що переможе Росія.

5 березня стало відомо, що зросла кількість українців, які вважають, що спроби держави активніше контролювати інформацію в соцмережах, зокрема в Telegram-каналах, обмежують права і свободи громадян.

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