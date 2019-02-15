"Будем укреплять": Порошенко и Столтенберг об Азове и Черном море

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг (фото - president.gov.ua)

В Мюнхене президент Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, на которой они обсудили усиление сотрудничества в ответ на угрозы в акватории Черного и Азовского морей, в частности, чтобы укрепить украинские ВМС. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В этом контексте президент и генсек подчеркнули важность ожидаемого визита в Украину Североатлантического совета НАТО, который также должен продемонстрировать неизменную поддержку альянса в противодействии агрессии России.

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Столтенберг проинформировал о результатах встречи с министром иностранных дел РФ, в которой он призвал Россию освободить украинских моряков.

Порошенко поблагодарил НАТО за консолидированную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и решительное осуждение агрессивных действий России. Он высоко оценил масштабную практическую помощь НАТО в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО.

Президент подчеркнул неизменность государственного курса евроатлантической интеграции Украины, отныне закрепленного в Конституции. Столтенберг положительно отметил принятие этого решения и подтвердил, что альянс продолжает придерживаться политики открытых дверей.

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Ранее сегодня сообщалось, что группа кораблей НАТО через несколько дней войдет в Черное море для проведения учений, и это станет составной наращивания присутствия сил Альянса в этом регионе.