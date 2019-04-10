Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном в один день

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко в пятницу, 12 апреля, планируют встретиться в Париже с главой Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, комментируя информацию о возможной встрече Зеленского с президентом Франции.

"Мне известно о том, что Зеленский будет в пятницу в Париже, и у него будет встреча с Макроном. В тот же день в Париже, насколько мне известно, должен быть и Петр Порошенко, и тоже будет встречаться с Макроном", - сказал он.

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Медведев отметил, что французы координировались по дипломатическим каналам с украинской стороной по поводу приезда Зеленского. "Позиция Порошенко состоит в том, что для Зеленского было бы полезным слезть со сценических подмостков, выйти из сферы шоу-бизнеса и немного нырнуть в мир реальной политики, в том числе международной", - сказал спикер штаба.

Медведев напомнил, что 12 апреля Порошенко планирует визит в Германию, где намечены переговоры с канцлером страны Ангелой Меркель.