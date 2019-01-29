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29.01.2019, 15:41

Порошенко назвал сроки вступления Украины в ЕС и НАТО

Порошенко назвал сроки вступления Украины в ЕС и НАТО - Фото
Фото: LIGA.net

Президент подчеркнул, что "Украина остановила российскую агрессию и для многих украинцы стали "неожиданной нацией"

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Президент Петр Порошенко заявил, что Украина в 2023 году подаст заявку на вступление в Евросоюз, а в 2024 году – НАТО. Об этом он сказал сегодня, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает корреспондент LIGA.net.

"Мы вступим в НАТО и ЕС как региональный лидер. Это обеспечит новое правительство, которое будет создано после парламентских выборов", - сказал президент.

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Порошенко считает, что Украина остановила российскую агрессию и для многих украинцы стали "неожиданной нацией".

Президент отметил, что полноправное вступление Украины в евроатлантические структуры нуждаются все стороны.

29 января Порошенко объявил об участии в выборах главы государства, которые состоятся в последний день марта. Он также объяснил, почему идет на второй срок в президенты.

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Теги: Украина, петр порошенко, ЕС, нато, вступление
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