Порошенко о назначении замсекретаря СНБО: Безупречная репутация

Сергей Кривонос и Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Сегодня, 12 марта, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении полковника Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он назвал его военным с безупречной репутацией и нулевой толерантностью к коррупции. Об этом сообщает пресс-служба АП.

"Я глубоко убежден, что профессиональный военный с безупречной репутацией, которого поддержала и власть и оппозиция, на сегодняшний день это именно та кандидатура, которая должна возглавить это ответственное направление работы", - заявил Порошенко.

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Назначения Кривоноса президент объяснил общественным запросом. Задачей Кривоноса Порошенко назвал возобновление доверия к оборонному комплексу и защиту его от "любых нападений или недоверия", а также укрепление отношений с международными партнерами и взаимодействия с НАТО.

"Те подлые крысы, которые пытались, или пытаются разворовать армию, уверен будут наказаны", - заявил новоназначенный замсекретаря СНБО. "Принцип, который я закладываю в основу своей работы - не кради, не лги, не молчи, если это делают другие", - резюмировал полковник.

Кривонос до этого был первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ. 6 марта он снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Петра Порошенко.

2 марта Порошенко заявил, что назначит на должность в СНБО чиновника, который займет там место уволенного после коррупционного скандала экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который вместе с сыном Игорем стал фигурантом журналистского расследования: они с другими людьми якобы принимали участие в коррупционных схемах на закупках контрабандных комплектующих для ОПК.