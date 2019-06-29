Порошенко: Обсуждение Украины без Украины - часть реванша России

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пятый президент Украины и лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко усматривает признаки российского реванша в том, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали Украину на саммите G20 без ее ведома и участия. Об этом он рассказал в Тернополе, говорится на его странице в Facebook.

"Нарушение принципа "ничего об Украине без Украины" - часть российского реванша", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что ранее перед любыми контактами со страной-агрессором европейские и американские партнеры Украины согласовывали позицию с украинскими властями, после чего их подробно информировали об итогах встречи с Путиным.

"...встреча президентов США и России на саммите Большой двадцатки в Японии - первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка - это очень тревожный звонок всем нам, а не только новой власти", - уверен Порошенко.

Вчера Трамп и Путин обсуждали Украину в ходе двусторонней встречи на полях саммита. Однако, по данным бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, Трамп не стал поднимать вопрос о пленных украинских моряках.